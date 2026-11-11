राकांपा के गुटों का विलय!: राउत बोले- 22 विधायक छोड़ेंगे सुनेत्रा का साथ, उपमुख्यमंत्री बोलीं- समय का इंतजार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के 20 से 22 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि राकांपा के विधायक शरद पवार से सिर्फ सामान्य बातचीत के लिए मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन बैठकों के पीछे कुछ और राजनीतिक वजहें भी हो सकती हैं।

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राउत ने दावा किया कि अजित पवार के गुट में जाने के बाद राकांपा विधायक खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी अलग हो सकते हैं। यदि वे शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में लौटते हैं तो इसे विलय नहीं कहा जाएगा। उन्होंने यह संभावना भी जताई कि कुछ विधायक चुनाव से पहले किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि भाजपा से सलाह लिए बिना राकांपा का विलय नहीं हो सकता। इस पर संजय राउत ने कहा कि फडणवीस का यह बयान शरद पवार की पार्टी पर लागू नहीं होता।दूसरी ओर, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने बुधवार को दोनों गुटों के संभावित विलय पर सीधे जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। पिछले सप्ताह सुनेत्रा पवार की पार्टी के नेताओं प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार की शरद पवार से मुलाकात के बाद विलय की अटकलें तेज हुई थीं। राकांपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी दावा किया था कि यदि अजित पवार जीवित होते तो दोनों गुटों का विलय फरवरी में ही हो गया होता।गौरतलब है कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और राकांपा अध्यक्ष अजित पवार की 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद सुनेत्रा पवार ने राकांपा की कमान संभाली और महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री बनीं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल हैं।संजय राउत ने कोल्हापुर की गोकुल डेयरी के चुनाव को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बोर्ड में मतदान अधिकारों के साथ चार अतिरिक्त निदेशक नामित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके बाद महायुति समर्थित राकांपा नेता राजेश पाटिल ने चेयरमैन पद का चुनाव जीत लिया। राउत ने दावा किया कि पिछले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के पैनल को बहुमत मिला था, लेकिन उससे जीत छीन ली गई।वहीं, सुनेत्रा पवार ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 191वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। इसके तहत 11 से 18 नवंबर तक पूरे राज्य में सेवा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। पुणे जिले के घोडेगांव स्थित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय में स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी सम्मेलन, स्मारकों की सफाई और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे।ये भी पढ़ें:सुनेत्रा पवार ने बताया कि पुणे के अलावा बीड जिले में भी 11 से 18 नवंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। यहां स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। 15 नवंबर को वड़वानी तहसील के कुप्पा और खलवत निमगांव में भी विशेष कार्यक्रम होंगे।