पीएम मोदी का कर्नाटक और गुजरात दौरा: विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और मंदिर में करेंगे दर्शन, जानें कार्यक्रम
एएनआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 11 Nov 2026 06:50 PM IST
सार
प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 नवंबर तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात दौरे के दौरान 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें बंगलूरू मेट्रो की पिंक लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा, एलपीजी भंडारण, रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस परियोजनाएं शामिल हैं। गुजरात में अंबाजी मंदिर में दर्शन के साथ प्रशांति कुटिरम के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
कर्नाटक में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को कर्नाटक में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बंगलूरू में वे लगभग 15,600 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में शहरी गतिशीलता, बिजली पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
मैसूरु में वृक्षारोपण और तारामंडल का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी मैसूरु में भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे और कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। यह तारामंडल भारत में तारामंडल प्रौद्योगिकी और खगोल विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।
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कर्नाटक में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को कर्नाटक में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बंगलूरू में वे लगभग 15,600 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में शहरी गतिशीलता, बिजली पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
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- बंगलूरू मेट्रो का विस्तार: प्रधानमंत्री बंगलूरू मेट्रो की केलना अग्रहारा से तावरेकेरे तक पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। यह नई लाइन शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं: वे कोप्पल-II और गादग-II में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकरण के लिए पारेषण योजना (चरण-II) का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 4,450 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिदार में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1,370 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
- एलपीजी भंडारण सुविधा: मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण गुफा का उद्घाटन किया जाएगा, जिसे 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह सुविधा भारत की एलपीजी भंडारण अवसंरचना को मजबूत करेगी।
- अन्य परियोजनाएं: प्रधानमंत्री मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के देवांगोंथी मार्केटिंग टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही, बंगलूरू में गेल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों - चामराजनगर, चिक्कमगलूर, सकलेश्वर और सुब्रह्मण्य रोड का भी उद्घाटन किया जाएगा। बंगलूरू-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
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मैसूरु में वृक्षारोपण और तारामंडल का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी मैसूरु में भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे और कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। यह तारामंडल भारत में तारामंडल प्रौद्योगिकी और खगोल विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।
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गुजरात में अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन
14 नवंबर को प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा में स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है।
प्रशांति कुटिरम के स्वर्ण जयंती समारोह
प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद योग अनुसन्धान संस्थान (एस-व्यासा) के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटिरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर वे स्वर्ण जयंती प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे और केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस का शुभारंभ करेंगे। यह समारोह 13 से 23 नवंबर तक 'विकसित भारत 2047 की ओर' थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
14 नवंबर को प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा में स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है।
प्रशांति कुटिरम के स्वर्ण जयंती समारोह
प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद योग अनुसन्धान संस्थान (एस-व्यासा) के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटिरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर वे स्वर्ण जयंती प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे और केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस का शुभारंभ करेंगे। यह समारोह 13 से 23 नवंबर तक 'विकसित भारत 2047 की ओर' थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और देशभर के लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव गजेंद्र सिंह पटेल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा 11 से 18 नवंबर तक देशभर में सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में होने वाले इन आयोजनों का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान को सामने लाना है। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में आए बदलाव और उनके विकास के लिए किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान बिरसा मुंडा के अलावा तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, तांत्या भील और रानी गैदिन्ल्यू जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया जाएगा। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित कर जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और देशभर के लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव गजेंद्र सिंह पटेल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा 11 से 18 नवंबर तक देशभर में सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में होने वाले इन आयोजनों का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान को सामने लाना है। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में आए बदलाव और उनके विकास के लिए किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान बिरसा मुंडा के अलावा तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, तांत्या भील और रानी गैदिन्ल्यू जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया जाएगा। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित कर जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।