ओडिशा: चक्रवात पीड़ितों को मिलेंगे 50 किलो चावल और नकद; कितनी होगी रकम? बाढ़ पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

ओडिशा सरकार ने चक्रवात 'अरनाब' के बाद प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को गंजाम, गजपति और कंधमाल जिलों के सभी ब्लॉकों में आपातकालीन राहत सहायता का विस्तार किया गया। इसके तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50 किलो चावल और 2,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा घोषित राहत पैकेज के तहत लिया गया है।

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