रेलवे की सौगात: छठ पर्व पर यात्रियों को मिलेगी राहत, दिल्ली से दो दिन में चलेंगी 60 विशेष ट्रेनें; देखें लिस्ट

छठ पर्व के चलते अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया है। इन ट्रेनों से खासकर बिहार और पूर्वी भारत की ओर जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे के अनुसार, 11 नवंबर 2026 को दिल्ली क्षेत्र से 31 और 12 नवंबर को 29 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनका संचालन दिल्ली के अलग-अलग प्रमुख स्टेशनों से होगा।

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