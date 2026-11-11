रेलवे की सौगात: छठ पर्व पर यात्रियों को मिलेगी राहत, दिल्ली से दो दिन में चलेंगी 60 विशेष ट्रेनें; देखें लिस्ट
रेलवे का कहना है आने वाले दिनों में भी यात्रियों की संख्या और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। रेलवे का प्रयास है कि छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों को सफर के दौरान कम से कम परेशानी हो और उन्हें ट्रेन में यात्रा का बेहतर विकल्प मिल सके।
विस्तार
छठ पर्व के चलते अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया है। इन ट्रेनों से खासकर बिहार और पूर्वी भारत की ओर जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे के अनुसार, 11 नवंबर 2026 को दिल्ली क्षेत्र से 31 और 12 नवंबर को 29 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनका संचालन दिल्ली के अलग-अलग प्रमुख स्टेशनों से होगा।
आज कहां से चलेंगी कितनी ट्रेनें?
11 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से रवाना होने वाली 31 विशेष ट्रेनों का स्टेशनवार विवरण इस प्रकार है:
- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन – 10 ट्रेनें
- आनंद विहार टर्मिनल – 8 ट्रेनें
- शकूरबस्ती – 7 ट्रेनें
- हजरत निजामुद्दीन – 4 ट्रेनें
- दिल्ली जंक्शन – 1 ट्रेन
- रोहतक – 1 ट्रेन
12 नवंबर को 29 विशेष ट्रेनों का संचालन
कल यानी 12 नवंबर को भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनका स्टेशनवार ब्योरा इस प्रकार है:
- नई दिल्ली – 7 ट्रेनें
- आनंद विहार टर्मिनल – 7 ट्रेनें
- शकूरबस्ती – 5 ट्रेनें
- हजरत निजामुद्दीन – 5 ट्रेनें
- दिल्ली जंक्शन – 3 ट्रेनें
- रोहतक – 1 ट्रेन
- दिल्ली सराय रोहिल्ला – 1 ट्रेन
भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलेंगी
उत्तर रेलवे के अधिकारी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रख रहे हैं। रेलवे के मुताबिक, 10 नवंबर को पहले से निर्धारित 27 विशेष ट्रेनों के अलावा यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कम समय के नोटिस पर 3 अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई गई थीं। आने वाले दिनों में भी यात्रियों की संख्या और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशनों पर व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।