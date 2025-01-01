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‘राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट’: मुंबई भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर सियासी घमासान, किस आधार पर लगाए आरोप?

Tue, 03 Nov 2026 12:07 AM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:07 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने उन पर तीखा हमला बोला। साटम ने राहुल गांधी को ‘पाकिस्तान का एजेंट’ बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें विदेशी ताकतों से मदद मिल रही है और वे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं।

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Rahul Gandhi an agent of Pakistan Mumbai BJP chief Amit Satam said know what grounds allegations made
मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज साटम ने उन्हें ‘भारत में रहने वाला पाकिस्तान का एजेंट’ तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव में मोदी को हराने में नाकाम रहने के बाद देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

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राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों से मदद लेने का आरोप
अमीत साटम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को विदेशी देशों और भारत के दुश्मनों से आर्थिक मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी सोच रखने वाली दुनिया की कई ताकतें राहुल गांधी के पीछे हैं। साटम के मुताबिक, राहुल गांधी देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनकी कोशिशों को सफल नहीं होने देगी।
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मोदी पर राहुल गांधी ने क्या कहा?
दरअसल, राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वह विदेशी मदद के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं और इसी मदद के कारण अब तक इस पद पर बने हुए हैं।
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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को देश से झूठ बोलना बंद करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत की वित्तीय व्यवस्था पर विदेशियों का पूरा नियंत्रण है और विदेशी सोशल मीडिया भी मोदी का समर्थन करता है।

‘चोर की तरह पुलिस पर आवाज उठा रहे राहुल गांधी’
राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए अमीत साटम ने उनकी तुलना ऐसे चोर से की, जो खुद पुलिस पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि जनता ने लगातार तीन बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है और विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को करीब 70 फीसदी चुनावों में जीत या समर्थन मिला है।


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राहुल गांधी को बताया भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा
अमीत साटम ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में रहने वाले पाकिस्तान के एजेंट हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, विदेशी मदद लेने और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े ये आरोप साटम के बयान का हिस्सा हैं।

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