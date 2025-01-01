‘राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट’: मुंबई भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर सियासी घमासान, किस आधार पर लगाए आरोप?

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज साटम ने उन्हें ‘भारत में रहने वाला पाकिस्तान का एजेंट’ तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव में मोदी को हराने में नाकाम रहने के बाद देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

विज्ञापन