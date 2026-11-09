प. बंगाल: दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत, भाजपा सरकार बनने के बाद चौथा मामला

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पुलिस पिछले चार दिनों से दिलीप रॉय की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को कुलिक नदी के पास एक जंगल से 12 साल की बच्ची का सड़ा-गला और बिना कपड़ों वाला शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की थी।सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गौरी ग्राम पंचायत इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। इस दौरान आरोपी की चलाई गई एक गोली पुलिस वाहन के टायर में लगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिलीप रॉय बिहार सीमा के रास्ते राज्य से भागने की कोशिश कर रहा था।परिजनों के मुताबिक, बच्ची 3 नवंबर को दोपहर में साइकिल लेकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके दो दिन बाद उसका शव कुलिक नदी के पास जंगल में मिला। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया था।रायगंज की यह घटना पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पुलिस मुठभेड़ का चौथा मामला है। इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। पुलिस का दावा था कि घटनास्थल पर वारदात का सीन दोहराने के लिए ले जाते समय उसने एक पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की।उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा में भी 11वीं कक्षा की छात्रा का शव मिलने के बाद गिरफ्तार किए गए प्रह्लाद दास की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, वह घटनास्थल पर सीन दोहराने के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं, मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गिरफ्तार समाउल हक की भी पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी।इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कानून तोड़ने वालों को पुलिस का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है, अपने हाथ में कानून लेता है या उसका उल्लंघन करता है, तो उसे पुलिस का सामना करना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति पैदा न होने दें। सभी को कानून का पालन करना चाहिए।"