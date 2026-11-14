'मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा टिकट भी खरीद दीजिए': पीएम मोदी से बोले कर्नाटक सीएम शिवकुमार, फिर क्या हुआ?

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प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी नजदीकी और संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि उनके बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वह हर बात सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैसूर जाते समय दोनों ने हेलीकॉप्टर में भी साथ सफर किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ इतना समय मिलता है, जितना शायद भाजपा के नेताओं को भी नहीं मिलता, तो उन्होंने इसे आपसी सम्मान और मानवीय रिश्तों का मामला बताया।सीएम शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी में नेतृत्व के गुण नहीं होते और वह किसी से भी बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है।निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सार्वजनिक परिवहन के लिए सबसे ज्यादा बसें तैनात हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों के लिए जगह सीमित होने के बावजूद बसों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में बसों के साथ मेट्रो भी बेहद जरूरी है।मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्टेशनों के निर्माण और सजावट में दूसरे राज्यों से पत्थर मंगाने के बजाय कर्नाटक में उपलब्ध ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए। स्थानीय पत्थरों के इस्तेमाल से राज्य के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कटाई से लेकर प्रोसेसिंग तक के काम में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।उन्होंने कहा कि चामराजनगर, तुमकुरु, सीरा, बादामी, इलकल, कनकपुरा और मगड़ी समेत राज्य के कई हिस्सों में ग्रेनाइट उपलब्ध है। कर्नाटक में हासन ग्रीन, तुमकुरु बरपारी, बेंगलुरु ब्लू, मल्टी कलर, जुब्रानी, कोलेगल ब्लैक और इलकल रेड जैसे कई तरह के पत्थर मिलते हैं। शिवकुमार ने कहा कि इनकी गुणवत्ता बाहर से लाए जाने वाले पत्थरों के बराबर है। उन्होंने मेट्रो के प्रबंध निदेशक से भी कहा है कि बाहर से सामग्री मंगाकर राज्य के पत्थर उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।