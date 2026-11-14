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सीएम विजय का दिल्ली दौरा: सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में भी हो सकते हैं शामिल, बांध विवाद पर चर्चा संभव

Sat, 14 Nov 2026 10:27 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 14 Nov 2026 10:27 PM IST
सार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय 16 नवंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के बाद यह सोनिया से उनकी दूसरी मुलाकात होगी। लेकिन कर्नाटक के मेकेदातु बांध प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस दोनों राज्यों में अलग-अलग रुख के बीच फंसी है। ऐसे में क्या यह मुलाकात सिर्फ किताब के विमोचन तक सीमित रहेगी या राजनीतिक चर्चा भी होगी? आइए, विस्तार से जानते हैं...

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Vijay to Attend Sonia Gandhi’s Memoir Launch in Delhi on November 16 Amid Mekedatu Dam Row
सीएम बनने के बाद सोनिया से होगी उनकी दूसरी मुलाकात - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख सी. जोसेफ विजय 16 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' के औपचारिक विमोचन में विजय की मौजूदगी की उम्मीद है। यह मई में मुख्यमंत्री बनने के बाद सोनिया गांधी से उनकी दूसरी मुलाकात होगी। इस दौरे पर राजनीतिक नजरें इसलिए भी टिकी हैं, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर विवाद चल रहा है।
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सोनिया गांधी से कब और क्यों मिलेंगे सीएम विजय?
विजय 16 नवंबर को नई दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले जून में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस समय विजय नीति आयोग की बैठक में शामिल होने भी दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस के समर्थन से तमिलनाडु में सरकार बनाने के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात होगी। ऐसे में इस कार्यक्रम को कांग्रेस और टीवीके के राजनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
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मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या विवाद है?
विजय का दिल्ली दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने की कर्नाटक सरकार की योजना का तमिलनाडु विरोध कर रहा है। कर्नाटक का कहना है कि इस बांध से बंगलूरू को पीने का पानी मिलेगा और बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी। वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से कर्नाटक के पास नदी के पानी को रोकने और छोड़ने का ज्यादा नियंत्रण आ जाएगा। इससे कावेरी के पानी पर निर्भर तमिलनाडु के किसानों को नुकसान हो सकता है।
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बांध विवाद में कांग्रेस की मुश्किल क्यों बढ़ी?
  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जब तक नदी साझा करने वाले राज्यों की सहमति न हो, तब तक परियोजना को मंजूरी न दी जाए।
  • कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि बांध बनाने के लिए तमिलनाडु की अनुमति जरूरी नहीं है।
  • तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को शिवकुमार के बयान का विरोध किया।
  • मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने तमिलनाडु सरकार से सर्वदलीय बैठक के बाद सांसदों और विधायकों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलवाने की मांग की है।

सोनिया गांधी की किताब को लेकर भाजपा ने क्या आरोप लगाए?
सोनिया गांधी की किताब 10 नवंबर को बिक्री के लिए आई थी। इसमें आपातकाल को गलती बताया गया है और 1984 के सिख विरोधी दंगों को भारत के इतिहास का शर्मनाक अध्याय कहा गया है। किताब को लेकर भाजपा ने सोनिया गांधी पर आपातकाल को सही ठहराने और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दंगों की जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। किताब में कुछ तथ्यात्मक गलतियां होने का दावा भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि अधिकतर सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसके अलावा, किताब में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की 1999 की मुलाकात इस्लामाबाद में बताई गई है, जबकि यह मुलाकात लाहौर में हुई थी।

कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन कैसे बना?
मई में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती थीं। बहुमत के आंकड़े से पार्टी 10 सीट पीछे रह गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी द्रमुक से अलग होकर विजय को समर्थन दिया। कांग्रेस के पांच विधायकों के अलावा अन्य दलों का समर्थन मिलने पर विजय ने सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन विजय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इससे करीब 59 साल बाद कांग्रेस की तमिलनाडु सरकार में वापसी हुई। अब सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में विजय की संभावित मौजूदगी के बीच मेकेदातु विवाद भी इस राजनीतिक मुलाकात को अहम बना रहा है।
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