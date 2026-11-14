सीएम विजय का दिल्ली दौरा: सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में भी हो सकते हैं शामिल, बांध विवाद पर चर्चा संभव

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जब तक नदी साझा करने वाले राज्यों की सहमति न हो, तब तक परियोजना को मंजूरी न दी जाए।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि बांध बनाने के लिए तमिलनाडु की अनुमति जरूरी नहीं है।

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को शिवकुमार के बयान का विरोध किया।

मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने तमिलनाडु सरकार से सर्वदलीय बैठक के बाद सांसदों और विधायकों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलवाने की मांग की है।

विजय 16 नवंबर को नई दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले जून में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस समय विजय नीति आयोग की बैठक में शामिल होने भी दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस के समर्थन से तमिलनाडु में सरकार बनाने के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात होगी। ऐसे में इस कार्यक्रम को कांग्रेस और टीवीके के राजनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।विजय का दिल्ली दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने की कर्नाटक सरकार की योजना का तमिलनाडु विरोध कर रहा है। कर्नाटक का कहना है कि इस बांध से बंगलूरू को पीने का पानी मिलेगा और बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी। वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से कर्नाटक के पास नदी के पानी को रोकने और छोड़ने का ज्यादा नियंत्रण आ जाएगा। इससे कावेरी के पानी पर निर्भर तमिलनाडु के किसानों को नुकसान हो सकता है।सोनिया गांधी की किताब 10 नवंबर को बिक्री के लिए आई थी। इसमें आपातकाल को गलती बताया गया है और 1984 के सिख विरोधी दंगों को भारत के इतिहास का शर्मनाक अध्याय कहा गया है। किताब को लेकर भाजपा ने सोनिया गांधी पर आपातकाल को सही ठहराने और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दंगों की जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। किताब में कुछ तथ्यात्मक गलतियां होने का दावा भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि अधिकतर सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसके अलावा, किताब में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की 1999 की मुलाकात इस्लामाबाद में बताई गई है, जबकि यह मुलाकात लाहौर में हुई थी।मई में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती थीं। बहुमत के आंकड़े से पार्टी 10 सीट पीछे रह गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी द्रमुक से अलग होकर विजय को समर्थन दिया। कांग्रेस के पांच विधायकों के अलावा अन्य दलों का समर्थन मिलने पर विजय ने सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन विजय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इससे करीब 59 साल बाद कांग्रेस की तमिलनाडु सरकार में वापसी हुई। अब सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में विजय की संभावित मौजूदगी के बीच मेकेदातु विवाद भी इस राजनीतिक मुलाकात को अहम बना रहा है।