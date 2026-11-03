राहुल गांधी पर मंगल प्रभात लोढ़ा का हमला: जिन्ना से की तुलना; महाराष्ट्र के मंत्री ने क्या-क्या आरोप लगाए?

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वहीं, दीया मिर्जा से जुड़े विवाद और हाईकोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने बात की। लोढ़ा ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन दिवाली की परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए। एनसीपी के आंतरिक विवाद पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की टिप्पणियों से उन्होंने खुद को अलग रखा। विज्ञापन



दीया मिर्जा विवाद पर क्या बोले लोढ़ा?

दीया मिर्जा से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था को परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वह सरकार हो या कोई दूसरा संगठन। ये परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं। विज्ञापन विज्ञापन



लोढ़ा ने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं, परंपराएं और संस्कार त्योहारों से जुड़े होते हैं। इसलिए लोगों को अपने त्योहार और परंपराएं मनाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मान्य है। लेकिन दिवाली और उससे जुड़ी परंपराओं को लेकर उनकी भावना भी साफ है।



राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर क्या कहा?

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर मंगल प्रभात लोढ़ा ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं, जो 1945-47 के दौरान जिन्ना ने किया था।



लोढ़ा ने आरोप लगाया कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। संविधान को तोड़ने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने देश के लोगों से ऐसी कथित साजिश को समय रहते समझने की अपील की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें राहुल गांधी की मदद कर रही हैं। लोढ़ा ने कहा कि ऐसी ताकतों को सामने लाया जाना चाहिए।



पीएम मोदी और सीएम फडणवीस का बचाव किया

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कदम भी उठाए हैं।



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लोढ़ा ने दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। देश आत्मनिर्भर बना है। विदेश नीति भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट को अब दुनिया में सम्मान मिल रहा है।



ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर क्या बोले?

मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि भाजपा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर इसलिए प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि वह एक सांविधानिक पद पर हैं। उन्होंने कहा कि सांविधानिक पदों और संस्थाओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अराजकता फैलाने वाली ताकतों से ऐसे पदों की रक्षा करना जरूरी है।



संजय राउत के बयान पर क्या कहा?

एनसीपी के आंतरिक विवाद पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की टिप्पणियों के बारे में भी लोढ़ा से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस मुद्दे पर उचित जवाब दे चुके हैं। आगे भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि संजय राउत रोज बयान देते हैं और उनका जवाब भी दिया जाता है। लोढ़ा ने कहा कि वह इस विवाद में खुद नहीं पड़ना चाहते। वहीं, दीया मिर्जा से जुड़े विवाद और हाईकोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने बात की। लोढ़ा ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन दिवाली की परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए। एनसीपी के आंतरिक विवाद पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की टिप्पणियों से उन्होंने खुद को अलग रखा।दीया मिर्जा से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था को परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वह सरकार हो या कोई दूसरा संगठन। ये परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं।लोढ़ा ने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं, परंपराएं और संस्कार त्योहारों से जुड़े होते हैं। इसलिए लोगों को अपने त्योहार और परंपराएं मनाने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मान्य है। लेकिन दिवाली और उससे जुड़ी परंपराओं को लेकर उनकी भावना भी साफ है।चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर मंगल प्रभात लोढ़ा ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं, जो 1945-47 के दौरान जिन्ना ने किया था।लोढ़ा ने आरोप लगाया कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। संविधान को तोड़ने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने देश के लोगों से ऐसी कथित साजिश को समय रहते समझने की अपील की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें राहुल गांधी की मदद कर रही हैं। लोढ़ा ने कहा कि ऐसी ताकतों को सामने लाया जाना चाहिए।महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कदम भी उठाए हैं।ये भी पढ़ें: भाजपा पार्थ-जय के बीच डाल रही फूट?: रोहित पवार ने क्या आरोप लगाए, एनसीपी नेताओं की शाह से मुलाकात पर क्या कहा? लोढ़ा ने दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। देश आत्मनिर्भर बना है। विदेश नीति भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट को अब दुनिया में सम्मान मिल रहा है।मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि भाजपा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर इसलिए प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि वह एक सांविधानिक पद पर हैं। उन्होंने कहा कि सांविधानिक पदों और संस्थाओं की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अराजकता फैलाने वाली ताकतों से ऐसे पदों की रक्षा करना जरूरी है।एनसीपी के आंतरिक विवाद पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की टिप्पणियों के बारे में भी लोढ़ा से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस मुद्दे पर उचित जवाब दे चुके हैं। आगे भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि संजय राउत रोज बयान देते हैं और उनका जवाब भी दिया जाता है। लोढ़ा ने कहा कि वह इस विवाद में खुद नहीं पड़ना चाहते।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सांविधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। लोढ़ा ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सांविधानिक पद पर हैं। ऐसे पदों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।