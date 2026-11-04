इमरान खान के बाद अब चचेरी बहन की बढ़ीं मुश्किलें: OCI स्टेटस जांच के घेरे में, पुलिस ने FRRO को लिखा पत्र

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गौरतलब है कि इसी प्रदर्शन में शामिल होने के कारण अमेरिकी नागरिक इमरान खान को पहले ही एफआरआरओ की ओर से लीव इंडिया नोटिस जारी किया जा चुका है। यह मामला फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा सरकार ने इमरान खान को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनका ओसीआई रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि यह प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनों के समर्थन में 'हम भारत के लोग' संगठन की ओर से रखा गया था। इसका आयोजन तुषार गांधी ने किया था।पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन वाले दिन जायन खान भी मौके पर मौजूद थीं। इस मामले में गांवदेवी पुलिस ने 12 नामजद लोगों और 350 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नामजद आरोपियों में अभिनेता इमरान खान और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल थे। हालांकि, शुरुआती एफआईआर में ज़ायन खान का नाम नहीं था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ज़ायन खान को इमरान खान और उनकी दोस्त लेखा वाशिंगटन के साथ नाना चौक से हिरासत में लिया था। इसके बाद तीनों को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाया गया था। उस समय पुलिस वैन के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ज़ायन खान को इमरान खान से बातचीत करते हुए देखा गया था। हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था।हिरासत से रिहा होने के बाद ज़ायन खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक डरी हुई सरकार लोगों को प्रदर्शन के लिए तय की गई जगह तक भी नहीं पहुंचने देती है, तो फिर पूरा देश ही प्रदर्शन की जगह बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि धीरे-धीरे ऐसा होता भी जा रहा है।मिली जानकारी के मुताबिक,जायन खान मशहूर फिल्म निर्देशक मंसूर खान की बेटी और अभिनेता आमिर खान की भतीजी हैं। ज़ायन खान ने साल 2020 में नेटफ्लिक्स की थ्रिलर फिल्म 'मिस सीरियल किलर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह कुछ दूसरी फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं।