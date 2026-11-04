फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   telangana fake currency racket busted 6.78 crore seized four arrested

चलती कार से मिले 6.78 करोड़ रुपए के नकली नोट: तेलंगाना पुलिस की मुस्तैदी से पकड़े गए, चार गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 08:41 AM IST
अमन मौर्या न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 04 Nov 2026 08:41 AM IST
सार

तेलंगाना पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 6.78 करोड़ रुपये के नकली नोट बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जब्ती रामोजी फिल्म सिटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर की गई, जिसकी आगे की जांच जारी है।

विज्ञापन
telangana fake currency racket busted 6.78 crore seized four arrested
बीटेक छात्र पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तेलंगाना में अब्दुल्लापुरमेट पुलिस और शादनगर एसओटी की टीम ने नकली नोटों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 500 रुपये के जाली नोट बरामद हुआ है। इन नोटों की कुल कीमत 6.78 करोड़ रुपये है। फ्यूचर सिटी पुलिस आयुक्त डॉ. तरुण जोशी ने बताया कि पुलिस ने एक नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर रामोजी फिल्म सिटी के पास एक कार को रोककर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान कार से नकली नोट बरामद हुए और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन


गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मडुपोजू कर्णाकर, चिनोल्ला माणिक्य रेड्डी, चेरुकुपेल्ली रत्नाकर रेड्डी और करनम अजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed