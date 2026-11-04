चलती कार से मिले 6.78 करोड़ रुपए के नकली नोट: तेलंगाना पुलिस की मुस्तैदी से पकड़े गए, चार गिरफ्तार
तेलंगाना पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 6.78 करोड़ रुपये के नकली नोट बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जब्ती रामोजी फिल्म सिटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर की गई, जिसकी आगे की जांच जारी है।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मडुपोजू कर्णाकर, चिनोल्ला माणिक्य रेड्डी, चेरुकुपेल्ली रत्नाकर रेड्डी और करनम अजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: A counterfeit currency racket busted by Abdullapurmet Police and Shadnagar SOT. Police arrested four accused and seized fake ₹500 currency notes with a total face value of ₹6.78 crore. Police intercepted a car near Ramoji Film City on NH-65 on November 1, 2026, and arrested Madupoju Karnakar, Chinnolla Manikya Reddy, Cherukupelly Rathnakar Reddy and Karanam Ajay Kumar. Further investigation is underway to identify other persons involved in the racket: Future City Commissioner of Police, Dr. Tarun Joshi (Source: PRO, Future City Police)
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) November 4, 2026