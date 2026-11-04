हाईकोर्ट की तमिलनाडु सरकार को दो टूक: खाली पड़े सभी बोरवेल बंद करने का निर्देश, छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 04 Nov 2026 10:15 AM IST
सार
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को थूथुकुडी जिले में सभी खाली पड़े बोरवेल और खदानों के गड्ढों को छह सप्ताह के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध किया है।
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विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को थूथुकुडी जिले में छोड़े गए सभी बोरवेल और खदानों के गड्ढों को छह सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
यह जनहित याचिका थूथुकुडी निवासी एसएमए पोन गांधीमथिनाथन ने दायर की थी। इसमें जिले में छोड़े गए कुओं, बोरवेल और खदानों के गड्ढों को सुरक्षित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इन स्थानों को बंद कराने की आवश्यकता पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था। मामले का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में सभी छोड़े गए बोरवेल और खदानों के गड्ढों को बंद कराने का निर्देश दिया। अब सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।
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यह जनहित याचिका थूथुकुडी निवासी एसएमए पोन गांधीमथिनाथन ने दायर की थी। इसमें जिले में छोड़े गए कुओं, बोरवेल और खदानों के गड्ढों को सुरक्षित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इन स्थानों को बंद कराने की आवश्यकता पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था। मामले का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में सभी छोड़े गए बोरवेल और खदानों के गड्ढों को बंद कराने का निर्देश दिया। अब सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।
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