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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra: Man Shot Dead Near Ulhasnagar Railway Station in Thane, Old Rivalry Suspected

महाराष्ट्र: उल्हासनगर स्टेशन के पास युवक की गोली मारकर हत्या, सिर में मारी दो गोलियां; हमलावरों की तलाश जारी

Wed, 14 Oct 2026 11:31 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 14 Oct 2026 11:31 PM IST
सार

मुंबई के पास उल्हासनगर रेलवे स्टेशन परिसर में हरीश गजवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने दो गोलियां चलाईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Maharashtra: Man Shot Dead Near Ulhasnagar Railway Station in Thane, Old Rivalry Suspected
अपराध। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर रेलवे स्टेशन परिसर के पास बुधवार रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरीश गजवानी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वारदात के पीछे की असली वजह और हमलावरों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

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सिर में दागीं दो गोलियां
पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे उल्हासनगर के कैंप-4 इलाके में हुई। यहां अज्ञात हमलावरों ने हरीश गजवानी के सिर में दो गोलियां मारीं। गोली लगने से उनकी मौत हो गई।
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पुरानी रंजिश के पहलू से जांच कर रही पुलिस
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या का संबंध पुरानी रंजिश से होने की आशंका है। हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे का सटीक कारण सामने नहीं आया है। वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर कौन थे, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या से जुड़े तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है
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घटनास्थल का निरीक्षण कर रही विशेष पुलिस टीम
मामले की जांच के लिए पुलिस की एक विशेष टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। पुलिस वारदात से जुड़े तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे का सटीक मकसद सामने नहीं आया है।



पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव
हरीश गजवानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सेंट्रल अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद आगे की जांच में मदद मिल सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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