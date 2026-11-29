परिसीमन बिल पर संसद में होने वाली अहम चर्चा से पहले भाजपा को लोकसभा में एक और सांसद का साथ मिल गया है। असम की नगांव लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले देवाशीष शर्मा ने रविवार को सांसद पद की शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शर्मा के शपथ लेने के साथ ही लोकसभा में भाजपा की सदस्य संख्या एक बढ़ गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब सोमवार से संसद के विशेष सत्र में परिसीमन बिल पर सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया शुरू होनी है।

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नगांव से देवाशीष शर्मा की जीत के बाद लोकसभा में भाजपा का एक सांसद बढ़ गया है।

शर्मा ने रविवार शाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में शपथ ली।

सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू होना है।

लोकसभा की कार्यसूची में सोमवार को शर्मा के शपथ लेने का कार्यक्रम भी शामिल था।

संसद में परिसीमन बिल को लेकर सरकार की कोशिशों के बीच यह घटनाक्रम हुआ है।

लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, देवाशीष शर्मा ने रविवार शाम संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ली। ओम बिरला ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने नए सांसद को बधाई देते हुए उनके सफल और उपयोगी कार्यकाल की कामना की। बिरला ने उम्मीद जताई कि शर्मा लोकसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनता की उम्मीदों को पूरा करने में सार्थक योगदान देंगे। सोमवार को संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होनी है। लोकसभा की कार्यसूची में पहले दिन शर्मा के सदन में शपथ लेने का कार्यक्रम भी शामिल था, लेकिन उन्होंने इससे एक दिन पहले ही अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ले ली।असम की नगांव लोकसभा सीट पर छह अक्तूबर को उपचुनाव कराया गया था। इसकी वजह कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा था। बोरदोलोई वर्ष 2019 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद उन्होंने असम विधानसभा चुनाव में दिसपुर सीट से चुनाव लड़ा। उनके लोकसभा से इस्तीफा देने के कारण नगांव सीट खाली हो गई थी और यहां उपचुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने देवाशीष शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था। शर्मा ने जीत दर्ज कर लोकसभा में प्रवेश किया।देवाशीष शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के पूर्व अधिकारी हैं। वह इससे पहले नगांव जिले के उपायुक्त के रूप में भी काम कर चुके हैं। प्रशासनिक सेवा में काम करने के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और भाजपा के टिकट पर नगांव लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा। जीत के बाद अब वह संसद पहुंच गए हैं। रविवार को शपथ लेने के साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से लोकसभा सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली।



ओम बिरला ने नए सांसद को क्या संदेश दिया?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देवाशीष शर्मा को शपथ दिलाने की जानकारी दी। उन्होंने नए सांसद को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल सार्थक रहेगा। बिरला ने कहा कि शर्मा लोकसभा में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस तरह परिसीमन बिल पर संसद में होने वाली बहस से ठीक पहले भाजपा को नगांव सीट से एक नया सांसद मिल गया है। अब शर्मा सोमवार से शुरू हो रही विशेष बैठक में लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा होंगे।