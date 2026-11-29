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सरकार की स्थिति और मजबूत हो सकती है, यदि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी- एसपी) के आठ सांसद भी संविधान (132वां संशोधन) विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं। बता दें कि एनसीपी (एसपी) अब भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और उसके विधेयक के समर्थन में मतदान करने की व्यापक रूप से उम्मीद जताई जा रही है।छह शिवसेना (यूबीटी) सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों, शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र सांसद, डीएमके के 22 सांसदों और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चार सांसदों के समर्थन से एनडीए के पक्ष में 345 वोट जुट सकते हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का समर्थन मिलने पर यह संख्या बढ़कर 353 हो जाएगी।इस स्थिति में यदि लोकसभा के कुल 538 सांसद मतदान करते हैं तो सरकार दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 359 वोटों से छह वोट पीछे रह जाएगी। इस संख्या में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी शामिल नहीं हैं।सरकार को यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के एकमात्र लोकसभा सांसद जयंता बसुमतारी, जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के रिचर्ड वनलालहमंगइहा और दमन एवं दीव के निर्दलीय सांसद उमेशभाई बाबूभाई पटेल का समर्थन भी मिल सकता है। इन सांसदों के वोटों को 353 के अनुमानित आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है।बता दें कि यूपीपीएल का असम में भाजपा के साथ गठबंधन का पुराना इतिहास रहा है। वहीं, मिजोरम में सरकार चला रही जेडपीएम न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया गठबंधन का। पार्टी ने केंद्र सरकार को मुद्दों के आधार पर समर्थन देने की नीति अपनाई है। इस बीच, एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा के 371 सांसद विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। यह संख्या जरूरी दो-तिहाई बहुमत से काफी अधिक है। हालांकि, अधिकारी ने सांसदों की पार्टीवार संख्या का ब्योरा नहीं दिया।झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उनकी पार्टी के लोकसभा में तीन सांसद हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा जेएमएम ने प्रस्तावित विधेयक पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सोरेन को दिया है। यदि जेएमएम विधेयक का समर्थन करता है तो सरकार के पक्ष में वोटों की संख्या बढ़कर 356 हो सकती है। हालांकि, यदि सभी 538 सांसद मतदान करते हैं तो यह संख्या दो-तिहाई बहुमत से तीन वोट कम रहेगी। ऐसे में अब एनसीपी-एसपी और जेएमएम के रुख से वोटों का गणित बदल सकता है।