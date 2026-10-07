जंतर-मंतर पर बवाल: महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, वीडियो खंगाल रही पुलिस; एफआईआर दर्ज कर सकती है

दिल्ली के जंतर-मंतर के पास बुधवार को इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। दिल्ली पुलिस अब इस दौरान मोबाइल फोन से बनाए गए कई वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन वीडियो में महिला अधिकारियों और कांस्टेबलों समेत पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट दिखाई दे रही है।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। साथ ही उन लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है, जिन पर पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने या सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में बुधवार को 91 लोग हिरासत में लिए गए थे।दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जो सरकारी कर्मचारियों पर हमले और उनके आधिकारिक काम में बाधा डालने से संबंधित हैं। इसके अलावा जांच के आधार पर अन्य प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के नेताओं के विरोध का हिस्सा था। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक सांसद जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाए थे। राहुल गांधी ने एक बैरिकेड वाला गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे किया।घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर लेटी हुई दिखाई दीं। कांग्रेस के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें जमीन पर गिराया। कांग्रेस ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने और विपक्षी नेताओं के घायल होने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों पर पुलिस की वीडियो जांच चल रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों नेताओं को पुलिस वाहनों में ले जाया गया।इससे एक दिन पहले मंगलवार को हुए प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य इंडिया ब्लॉक सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इंडिया ब्लॉक ने संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च की योजना बनाई थी, लेकिन इसके लिए आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका था।