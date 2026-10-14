'कहो- दिल्ली पुलिस तुम्हारी पापा है': छात्र ने पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोप, राहुल गांधी ने पूछा-डर तो नहीं लगा?

राहुल गांधी के साथ पांच से ज्यादा छात्र मौजूद थे। सबसे पहले बात रखने वाले छात्र ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने हमारे बर्बरता की और कहा कि यह बोलो कि दिल्ली पुलिस तुम्हारी पापा है। छात्र को बीच में रोकते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि तुम्हें डर तो नहीं लगा? छात्र ने जवाब दिया कि शुरुआत में डर लगा था, लेकिन अब नहीं लग रहा।

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छात्रा आदिरा ने कहा कि हमें पकड़ने के बाद पुलिस ने बस में भर दिया। इसके बाद हमें सीपी के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां चंचल यादव मौजूद थीं। हमें वहीं बेसमेंट में ले जाया गया। मुझे खींचा गया, मुझे सात-आठ लोगों ने पीटा। 10 डंडे राइट से मारे और 10 लेफ्ट से मारे।छात्रा ने आगे कहा कि पुलिस स्टेशन में एक जगह सीसीटीवी नहीं था। वहां तीन या चार पुलिसवाले थे। वो लगातार मुझे पीटते रहे। मुझे पेट के नीचे लात मारी। मैंने उनसे दुखी होकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे पीटते रहे। मैंने भी उनका विरोध नहीं किया। वो लगातार मुझे मारते जा रहे थे और मुझ पर हंस भी रहे थे।

छात छात्रा के साथ पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, वो बेहद शर्मनाक है। कैसे प्रदर्शन कर रही हमारी छात्रा के चेहरे पर वार किया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई।



'मुझे डंडे से पीटा गया'

प्रदर्शनकारी रमित ने कहा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे 11 अक्तूबर को आरएसएस और भाजपा के गुंडों के बोलने के बाद हिरासत में लिया गया। उनके पास डंडे थे। पुलिस ने उनकी बात सुनकर लोगों को हिरासत में लिया और बुरी तरह हमें पीटा। उनका फोन छीना। वहां कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी नहीं थीं। उनके डंडे का रिस्पॉन्स डंडा ही है।

प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र ने भी कहा कि मुझे बहुत ज्यादा मारा, अंकित कसाना नाम का पुलिस वाले ने कहा कि कितने लीडर आएंगे तेरे साथ। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तुम पैसे लेकर आते हो। उन्होंने लात-घूंसे थप्पड़ मारे। मुझे डर लग रहा था लेकिन अब मुझे गोली भी मारेंगे तो गोली खा लूंगा।