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Hindi News ›   India News ›   Congress MP Rahul Gandhi holds a press conference; accuses Delhi Police of brutality against students

'कहो- दिल्ली पुलिस तुम्हारी पापा है': छात्र ने पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोप, राहुल गांधी ने पूछा-डर तो नहीं लगा?

Wed, 14 Oct 2026 01:22 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 14 Oct 2026 01:22 PM IST
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Congress MP Rahul Gandhi holds a press conference; accuses Delhi Police of brutality against students
राहुल गांधी की छात्रों के साथ प्रेस वार्ता - फोटो : ANI
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान छात्रों ने पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान बर्बरता का आरोप लगाया है। 
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राहुल गांधी के साथ पांच से ज्यादा छात्र मौजूद थे। सबसे पहले बात रखने वाले छात्र ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने हमारे बर्बरता की और कहा कि यह बोलो कि दिल्ली पुलिस तुम्हारी पापा है। छात्र को बीच में रोकते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि तुम्हें डर तो नहीं लगा? छात्र ने जवाब दिया कि शुरुआत में डर लगा था, लेकिन अब नहीं लग रहा।

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हमें पकड़ने के बाद पुलिस ने बस में भर दिया: छात्रा आदिरा
छात्रा आदिरा ने कहा कि हमें पकड़ने के बाद पुलिस ने बस में भर दिया। इसके बाद हमें सीपी के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां चंचल यादव मौजूद थीं। हमें वहीं बेसमेंट में ले जाया गया।  मुझे खींचा गया, मुझे सात-आठ लोगों ने पीटा। 10 डंडे राइट से मारे और 10 लेफ्ट से मारे।

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पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी नहीं था- छात्रा
छात्रा ने आगे कहा कि पुलिस स्टेशन में एक जगह सीसीटीवी नहीं था। वहां तीन या चार पुलिसवाले थे। वो लगातार मुझे पीटते रहे। मुझे पेट के नीचे लात मारी। मैंने उनसे दुखी होकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे पीटते रहे। मैंने भी उनका विरोध नहीं किया। वो लगातार मुझे मारते जा रहे थे और मुझ पर हंस भी रहे थे।

छात छात्रा के साथ पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, वो बेहद शर्मनाक है। कैसे प्रदर्शन कर रही हमारी छात्रा के चेहरे पर वार किया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। 

'मुझे डंडे से पीटा गया'

प्रदर्शनकारी रमित ने कहा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे 11 अक्तूबर को आरएसएस और भाजपा के गुंडों के बोलने के बाद हिरासत में लिया गया। उनके पास डंडे थे। पुलिस ने उनकी बात सुनकर लोगों को हिरासत में लिया और बुरी तरह हमें पीटा। उनका फोन छीना। वहां कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी नहीं थीं। उनके डंडे का रिस्पॉन्स डंडा ही है।

प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र ने भी कहा कि मुझे बहुत ज्यादा मारा, अंकित कसाना नाम का पुलिस वाले ने कहा कि कितने लीडर आएंगे तेरे साथ। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तुम पैसे लेकर आते हो। उन्होंने लात-घूंसे थप्पड़ मारे। मुझे डर लग रहा था लेकिन अब मुझे गोली भी मारेंगे तो गोली खा लूंगा।

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