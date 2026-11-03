फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   congress-jairam-ramesh-slams-modi-government-reclaim-iaf-sports-complex-land-delhi

आईएएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विवाद: कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- यह कदम शर्मनाक और अपमान भरा

Tue, 03 Nov 2026 11:00 AM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Tue, 03 Nov 2026 11:00 AM IST
सार

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित भारतीय वायुसेना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद किए जाने और उसकी जमीन वापस लेने की प्रक्रिया पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे वायुसेना से जुड़े लोगों के प्रति अनादर बताया है।

विज्ञापन
congress-jairam-ramesh-slams-modi-government-reclaim-iaf-sports-complex-land-delhi
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने की केंद्र सरकार की कोशिश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार की कार्रवाई को 'बेहद शर्मनाक' बताते हुए कहा कि यह पूरे वायुसेना परिवार के प्रति अपमानजनक रवैया है।
विज्ञापन


कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्तूबर को सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले 26 अक्तूबर को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी।
विज्ञापन


जयराम रमेश ने क्या कहा?
इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास रेसकोर्स एयर फोर्स स्टेशन की प्रमुख जमीन पर भारतीय वायुसेना का नियंत्रण बनाए रखने की मांग की थी। उन्होंने इसके पीछे सैन्य जरूरतों और वहां मौजूद सुविधाओं का हवाला दिया था। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा, "आईएएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लंबा इतिहास रहा है। दशकों से इसने कई सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति की है और यह भारतीय वायुसेना के सामाजिक बुनियादी ढांचे का भी अभिन्न हिस्सा रहा है।"
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार की कार्रवाई बेहद शर्मनाक है और पूरे आईएएफ परिवार के प्रति पूरी तरह अनादर दिखाती है।"

पिछले बुधवार को बंद किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित रेसकोर्स एयर फोर्स स्टेशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं थीं। पिछले बुधवार को इसे बंद कर दिया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय ने कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन को बेदखली का नोटिस जारी किया था। इसमें प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास स्थित जमीन खाली कर वापस सौंपने की मांग की गई थी।

केंद्र सरकार की यह कार्रवाई इलाके में मौजूद कीमती जमीनों को वापस लेने की हालिया मुहिम का हिस्सा है। पिछले कई हफ्तों से सरकार भूमि एवं विकास कार्यालय के जरिए लोक कल्याण मार्ग के आसपास की प्रमुख जमीनों की समीक्षा कर रही है। इसका उद्देश्य रक्षा से जुड़ी गोल्फ और खेल सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन को वापस लेना है।


अब तक किन जमीनों को लेकर दिया नोटिस?
इससे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने संबंधित संस्थाओं से एयर फोर्स गोल्फ कोर्स वाली जमीन भी सौंपने को कहा था। अगस्त में विभाग ने लोक कल्याण मार्ग स्थित 53 एकड़ परिसर से दिल्ली रेस क्लब को बेदखल कर दिया था। इसके लिए जमीन की जरूरत एक अनिर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बताई गई थी।

इसके अलावा सरकार ने इंडिया पोलो एसोसिएशन से जयपुर पोलो ग्राउंड की जमीन भी वापस ले ली थी। इसके पीछे व्यापक जनहित, प्रशासनिक जरूरतों और रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हवाला दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed