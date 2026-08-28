'अटूट रहे प्यार और भरोसे का बंधन': रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने देश को दी बधाई, गृह मंत्री अमित शाह ने कही यह बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं और सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘रक्षाबंधन के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र त्योहार आप सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता लाए। प्यार, स्नेह और आपसी भरोसे का बंधन हमेशा अटूट बना रहे - यही मेरी हार्दिक कामना है।’

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केंद्रीय गृह मंत्री ने भी दी बधाई

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा,’भाई-बहन के बीच अटूट प्यार और भरोसे के प्रतीक, रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए।’

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इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ कलाई पर बांधा जाने वाला राखी का धागा सुरक्षा का एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसे 'रक्षाबंधन' कहा जाता है।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, जहां लड़कियों ने उनकी कलाई पर पवित्र राखी बांधी। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, 'बच्चों में त्योहारों को लेकर जो खुशी होती है, वह बिल्कुल अलग ही होती है। आज मैंने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आए अपने प्यारे नन्हे दोस्तों के साथ रक्षाबंधन मनाया।'वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की जीविका दीदियों को एक खास तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग 10 लाख जीविका दीदियों के घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का संकल्प लिया गया है।