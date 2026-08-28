फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Manipur: Bomb explosion behind BJP MLA's house; Chief Minister inspects the site

मणिपुर: भाजपा विधायक के घर के पीछे बम विस्फोट, मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

Fri, 28 Aug 2026 07:32 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला ब्यूरो, इंफाल।
अमर उजाला ब्यूरो, इंफाल। Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 28 Aug 2026 07:32 PM IST
सार

मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में अज्ञात बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक सपम रंजन सिंह के आवासीय परिसर में बृहस्पतिवार देर रात बम विस्फोट किया। 

विज्ञापन

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मणिपुर में हिंसा और तनाव के बीच इम्फाल पश्चिम जिले के कोंथौजाम क्षेत्र से भाजपा विधायक और राज्य सरकार के प्रवक्ता सापम रंजन सिंह के आवास परिसर में शुक्रवार तड़के बम विस्फोट हुआ। पुलिस के अनुसार, विस्फोट रात करीब 1.30 बजे विधायक के आवास के पीछे हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। विस्फोट की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विस्फोटक किस प्रकार का था और घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है।मुख्यमंत्री युम नाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार दोपहर विधायक के आवास पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

विज्ञापन


विधायक सापम रंजन सिंह ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विस्फोट की तेज आवाज सुनने के बाद उन्हें पता चला कि उनके आवास के पीछे विस्फोट हुआ है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा,  मैं इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे हिंसक कृत्य का मकसद क्या है और इससे उन्हें क्या हासिल होगा। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं दोबारा हों। कोंथौजम से विधायक सिंह सरकार के प्रवक्ता भी हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पहले कोई धमकी मिली थी, सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि वह गुरुवार को राज्य के बाहर से लौटे थे और शाम को अपने कार्यकर्ताओं से मिले थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आज तड़के विधायक डॉ. सपम रंजन सिंह के आवास पर हुए बम विस्फोट के बाद मैंने कोंथौजम मायाई लीकाई स्थित उनके आवास का दौरा किया। उन्होंने कहा, मैं जनप्रतिनिधि के आवास पर बेवजह हुए इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा का यह कृत्य हमारे लोकतंत्र पर हमला है और दोषियों को जल्द न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।


महिलाओं ने दिया धरना
घटना के बाद कोंथौजाम क्षेत्र की महिलाओं ने विधायक के आवास के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने हमले की निंदा करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह घटना सापम रंजन सिंह के नई दिल्ली से इंफाल लौटने के एक दिन बाद हुई है। वह मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद लौटे थे। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हमले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed