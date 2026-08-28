ट्रिपल मर्डर मामला: क्या अदालत खुद से बढ़ा सकती है दोषी की सजा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम, कही ये बात

हाईकोर्ट ने दोषी की सजा क्यों बढ़ाई थी?

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उम्रकैद और बाकी जीवन तक जेल में रहने में क्या अंतर है?

ट्रिपल मर्डर केस में क्या हुआ था?

पत्नी की हत्या कैसे की गई थी?

सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या आदेश दिया?

इसके अनुसार, इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सह-दोषी गोपी की उम्रकैद की सजा को बढ़ाकर उसके बाकी जीवन तक जेल में रहने की सजा कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सजा बढ़ाने के लिए राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता की ओर से कोई अपील नहीं की गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने खुद से सजा बढ़ाकर कानूनी गलती की।इसके अनुसार, उम्रकैद का मतलब दोषी की प्राकृतिक जिंदगी के बाकी हिस्से तक जेल की सजा है, लेकिन नियमों के तहत इसमें छूट मिल सकती है। वहीं ‘बाकी जीवन तक कारावास’ में समय से पहले रिहाई या सजा में कमी की गुंजाइश नहीं रहती। दिए गए विवरण के अनुसार, उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषी को कुछ परिस्थितियों में 14 साल जेल में रहने के बाद छूट का लाभ मिल सकता है। इसलिए दोनों सजाओं में महत्वपूर्ण अंतर है।इसके अनुसार, अभियोजन का मामला था कि अंबरासु पूर्व कुलपति मलिक मोहम्मद के यहां ड्राइवर था और धोखाधड़ी में पकड़े जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बदला लेने के लिए अंबरासु और गोपी ने मोहम्मद के घर में घुसने की योजना बनाई। पहले उन्होंने सुरक्षा गार्ड ज्ञानप्रकाशम की हत्या की। इसके बाद मोहम्मद की हत्या कर दी और उनकी पत्नी कतीजा बीबी को कार में लेकर वहां से भाग गए।इसके अनुसार, दोनों आरोपी कतीजा बीबी को तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के ओंगूर गांव ले गए। वहां पेट्रोल और डीजल के मिश्रण से उन पर आग लगा दी गई। पुलिस को 14 नवंबर 2007 को उनका अधजला शव मिला था। इस मामले में निचली अदालत ने अंबरासु को मौत की सजा और गोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी ओर से सजा बढ़ाकर अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया। शीर्ष अदालत ने गोपी की बढ़ाई गई सजा को हटाते हुए कहा कि सजा बढ़ाने के लिए संबंधित पक्ष की अपील जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग-अलग सजाओं को लगातार चलाने का हाईकोर्ट का निर्देश भी सही नहीं था। अब अदालत ने निर्देश दिया है कि सजाएं एक साथ चलेंगी।