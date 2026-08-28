सीआईएसएफ: 3,000 जवानों को दी गई ड्रोन/एंटी-ड्रोन प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग, 80 यूनिटों में कर रहे खतरों की पहचान

अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा

डीजी प्रवीर रंजन ने कहा, यह एमओयू सीआईएसएफ के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम आरटीसी बहरोड़ को ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सीआईएसएफ और डीएफआई के बीच यह साझेदारी गृह मंत्रालय द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। डीएफआई की भागीदारी से सीआईएसएफ को वास्तविक और लगातार बदलते ड्रोन खतरों के खिलाफ अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा, जिससे हम अपनी मौजूदा प्रणालियों, प्रक्रियाओं और जवाबी कार्रवाई की कमियों को दूर कर सकेंगे।

स्वदेशी तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ना

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने कहा, भारतीय ड्रोन उद्योग देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सीआईएसएफ का पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साझेदारी के जरिए हमारा लक्ष्य सीआईएसएफ की ऑपरेशनल जरूरतों को स्वदेशी तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ना है। वास्तविक परिदृश्यों में हमारे स्टार्टअप्स की क्षमताओं का परीक्षण करके, मजबूत फोरेंसिक टूल विकसित करके और विशेष ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाकर, हम एक तकनीकी रूप से मजबूत और 'आत्मनिर्भर' सुरक्षा ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।