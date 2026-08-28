टॉप न्यूज: आज रक्षाबंधन का पर्व; ट्रंप ने बदला ओंटारियो झील का नाम; दुबई में शुरू होगा महिला टी20 एशिया कप

आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन राखी बांधने के शुभ समय और राहुकाल को लेकर भी लोगों की नजर रहेगी। चंद्र ग्रहण का राखी बांधने के समय पर क्या असर होगा, यह भी जानना अहम होगा। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओंटारियो झील का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' कर दिया है। कनाडा के साथ तनाव के बीच उनके इस फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दुबई में आज से महिला टी20 एशिया कप भी शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 5 सितंबर को होगा। नेपाल में बाढ़ और तबाही की तस्वीरें भी विचलित कर रही हैं। महाराष्ट्र के पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं। वहीं, नरेला में रक्षाबंधन पर डीडीए 1287 फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने जा रहा है। सुभाष चंद्रा के 22 हजार करोड़ रुपये के दावे और 6.5 करोड़ रुपये में कर्ज निपटाने का मामला भी चर्चा में है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, फार्मा क्षेत्र में शोध और नवाचार, श्रीनगर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भाजपा की नई टीम की रणनीति पर भी नजर रहेगी। ईरान युद्ध के बीच यूरोप में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों के संकट और रूस के खतरे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखने के फैसले और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से जुड़े विवाद पर भी आज नजर रहेगी।