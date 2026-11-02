कोलकाता में भाजपा का लोकतंत्र बचाओ मार्च: ममता-राहुल पर निशाना; इंडिया ब्लॉक को क्यों बताया राष्ट्रविरोधी?

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कोलकाता में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। पूरी रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज प्रमुखता से दिखाई दिए।