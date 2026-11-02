पुणे: सीने में दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर कर रहे निगरानी; बेटी ने क्या बताया?

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।