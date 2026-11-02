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पुणे: सीने में दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर कर रहे निगरानी; बेटी ने क्या बताया?

Mon, 02 Nov 2026 05:37 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 02 Nov 2026 05:37 PM IST
सार

खांसी और सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद वरिष्ठ राजनेता शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उनकी सामान्य स्वास्थ्य जांच की और उन्हें निगरानी में रखा है। अस्पताल और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने क्या जानकारी दी है? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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ncp sp chief sharad pawar admitted to ruby hall clinic pune health checkup pleuritic pain
शरद पवार। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई (फाइल)

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय निगरानी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।
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अस्पताल ने क्या जानकारी दी?
रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी डॉ पुरवेज के. ग्रांट ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सामान्य स्वास्थ्य जांच और मेडिकल निगरानी के लिए रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उम्मीद है कि उनकी स्थिति में सुधार होगा। एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। 
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सुप्रिया सुले ने क्या बताया?
शरद पवार गुट की नेता और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने 'एक्स' पर पोस्ट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, लगातार खांसी के बाद बाबा को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उनकी चिकित्सकीय जांच की जा रही है और उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी मानक स्थिर हैं। आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। 
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