कर्नाटक हत्याकांड: तमिलनाडु के येरकौड जंगल से मिलीं कैब चालक की पत्नी और सास की लाशें, अब तक तीन शव बरामद
पीटीआई, बंगलूरू Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 07 Nov 2026 10:27 PM IST
सार
कर्नाटक में सात लोगों की हत्या के मामले में शनिवार को तमिलनाडु के येरकौड जंगल से कैब चालक इंदुशेखर की पत्नी और सास के शव बरामद हुए। अब तक कुल तीन शव मिल चुके हैं। पुलिस को शक है कि हत्याएं घरेलू विवादों के चलते पिछले 15-20 दिनों में हुई हैं। आरोपी ने शवों को कर्नाटक और तमिलनाडु के कई स्थानों पर फेंका था।
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विस्तार
तमिलनाडु के सलेम जिले के येरकौड जंगल क्षेत्र से शनिवार को एक कैब चालक की पत्नी और सास के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों की कथित तौर पर उसी कैब चालक ने हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याओं के सिलसिले में अब तक कुल तीन शव बरामद हुए हैं, जो पिछले पंद्रह दिनों में अंजाम दी गई बताई जा रही हैं। आरोपी कैब चालक, इंदुशेखर उर्फ शेखर, पर बंगलूरू में घरेलू विवादों के चलते अपनी पत्नी के परिवार के सात सदस्यों की हत्या का आरोप है, जिसमें एक सात वर्षीय बच्चा भी शामिल है। पुलिस को शक है कि हत्याएं पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर हुई हैं।
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शुक्रवार को, नंदी हिल्स के पास तलाशी के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान पुनीत के रूप में हुई है। पुनीत, शिवकुमार और दिव्या का बेटा था। अन्य संभावित स्थानों पर भी तलाशी अभियान जारी है, जहां आरोपी ने शेष शवों को ठिकाने लगाया हो सकता है। इनमें शिवकुमार और शंकर, जो आरोपी के साले हैं, और दिव्या और नलिनी, जो क्रमशः शिवकुमार और शंकर की पत्नियां हैं, के शव शामिल हैं। आरोपी ने कथित तौर पर राजजनगर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर अपने घर में हत्याओं को अंजाम दिया और शवों को कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और सास के शवों को मारने के बाद येरकौड जंगल क्षेत्र में फेंक दिया था। एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, जहां घंटों की तलाशी के बाद शव बरामद किए गए। बरामद शवों को कपड़ों में लपेटा गया था और वे सड़ी-गली अवस्था में थे।
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आरोपी ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कब की थी, इसकी सटीक तारीख अभी स्थापित नहीं हुई है और यह जांच का हिस्सा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस स्तर पर अधिक विवरण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस शवों को बरामद करने और सहायक साक्ष्य सहित अन्य सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद, आरोपी ने रात के खाने के बहाने अपनी सास को घर बुलाया था। वे अपनी बेटी की संभावित भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रात के खाने का निमंत्रण सास को घर लाने की योजना का हिस्सा था। ये पहलू अभी भी जांच के अधीन हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी ने पीड़ितों को कथित तौर पर मारने से पहले बेहोशी की दवा दी होगी। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसने हमलों के दौरान शोर को दबाने और पड़ोसियों को सुनने या संदिग्ध होने से रोकने के लिए टेलीविजन की आवाज बढ़ा दी थी।
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कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जांच अभी जारी है और पुलिस आरोपी की नाबालिग बेटी से पूछताछ कर रही है, जो 'ब्रेनवाश' की हुई प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि लड़की से यह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई हुई थी, और अधिक जानकारी जुटाने में दो से तीन दिन और लगेंगे। प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी के परिवार के सदस्य उससे ठीक से बात नहीं करते थे और उन्होंने उसकी पत्नी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, 'पड़ोसियों ने बताया है कि रोज झगड़े होते थे, जिसमें चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती रहती थीं'। उन्होंने आगे कहा कि जोड़े के बीच लगभग 13 से 15 साल का आयु अंतर प्रतीत होता है। यह मामला 3 नवंबर को श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया। इसके बाद हुई जांच में कथित हत्याओं का खुलासा हुआ, और मामला हत्या का मामला दर्ज कर राजजनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।
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शुक्रवार को, नंदी हिल्स के पास तलाशी के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान पुनीत के रूप में हुई है। पुनीत, शिवकुमार और दिव्या का बेटा था। अन्य संभावित स्थानों पर भी तलाशी अभियान जारी है, जहां आरोपी ने शेष शवों को ठिकाने लगाया हो सकता है। इनमें शिवकुमार और शंकर, जो आरोपी के साले हैं, और दिव्या और नलिनी, जो क्रमशः शिवकुमार और शंकर की पत्नियां हैं, के शव शामिल हैं। आरोपी ने कथित तौर पर राजजनगर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर अपने घर में हत्याओं को अंजाम दिया और शवों को कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और सास के शवों को मारने के बाद येरकौड जंगल क्षेत्र में फेंक दिया था। एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, जहां घंटों की तलाशी के बाद शव बरामद किए गए। बरामद शवों को कपड़ों में लपेटा गया था और वे सड़ी-गली अवस्था में थे।
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आरोपी ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कब की थी, इसकी सटीक तारीख अभी स्थापित नहीं हुई है और यह जांच का हिस्सा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस स्तर पर अधिक विवरण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस शवों को बरामद करने और सहायक साक्ष्य सहित अन्य सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद, आरोपी ने रात के खाने के बहाने अपनी सास को घर बुलाया था। वे अपनी बेटी की संभावित भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रात के खाने का निमंत्रण सास को घर लाने की योजना का हिस्सा था। ये पहलू अभी भी जांच के अधीन हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी ने पीड़ितों को कथित तौर पर मारने से पहले बेहोशी की दवा दी होगी। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसने हमलों के दौरान शोर को दबाने और पड़ोसियों को सुनने या संदिग्ध होने से रोकने के लिए टेलीविजन की आवाज बढ़ा दी थी।
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कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जांच अभी जारी है और पुलिस आरोपी की नाबालिग बेटी से पूछताछ कर रही है, जो 'ब्रेनवाश' की हुई प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि लड़की से यह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई हुई थी, और अधिक जानकारी जुटाने में दो से तीन दिन और लगेंगे। प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी के परिवार के सदस्य उससे ठीक से बात नहीं करते थे और उन्होंने उसकी पत्नी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, 'पड़ोसियों ने बताया है कि रोज झगड़े होते थे, जिसमें चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती रहती थीं'। उन्होंने आगे कहा कि जोड़े के बीच लगभग 13 से 15 साल का आयु अंतर प्रतीत होता है। यह मामला 3 नवंबर को श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया। इसके बाद हुई जांच में कथित हत्याओं का खुलासा हुआ, और मामला हत्या का मामला दर्ज कर राजजनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।