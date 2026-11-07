कर्नाटक हत्याकांड: तमिलनाडु के येरकौड जंगल से मिलीं कैब चालक की पत्नी और सास की लाशें, अब तक तीन शव बरामद

विज्ञापन

तमिलनाडु के सलेम जिले के येरकौड जंगल क्षेत्र से शनिवार को एक कैब चालक की पत्नी और सास के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों की कथित तौर पर उसी कैब चालक ने हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याओं के सिलसिले में अब तक कुल तीन शव बरामद हुए हैं, जो पिछले पंद्रह दिनों में अंजाम दी गई बताई जा रही हैं। आरोपी कैब चालक, इंदुशेखर उर्फ शेखर, पर बंगलूरू में घरेलू विवादों के चलते अपनी पत्नी के परिवार के सात सदस्यों की हत्या का आरोप है, जिसमें एक सात वर्षीय बच्चा भी शामिल है। पुलिस को शक है कि हत्याएं पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर हुई हैं।