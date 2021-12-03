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Una News: बस अड्डा ऊना में युवा कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

Wed, 07 Oct 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 07 Oct 2026 12:50 AM IST
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Youth Congress burns effigy of the Prime Minister at Una bus stand.
ऊना। जिला युवा कांग्रेस ऊना के अध्यक्ष प्रशांत राय के नेतृत्व में बस अड्डा ऊना में युवाओं ने एकत्रित होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नारेबाजी की। वोट चोर कहां मिलेंगे, भाजपा के दफ्तर में मिलेंगे, के नारे लगाए। इसके साथ युवाओं ने विरोध स्वरूप रात को प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वोट चोर अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा देने की मांग कर रही है लेकिन केंद्र की सरकार का रवैया युवा कांग्रेस किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर होकर युवाओं को सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए भी विवश होना पड़ेगा।
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