Una News: रामपुर में पुराने पुल की स्लैब तोड़ने का काम पूरा

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पुराने पुल को तोड़ने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। स्लैब हटाने के बाद अब स्पैन तोड़ने की तैयारी है। टेंडर लेने वाली कंपनी की टीम अगले चरण के काम में जुट गई है। पुराने पुल को हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा।पुराने पुल की जगह बनने वाला नया पुल 120 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा होगा। इस पुल का निर्माण चार स्पैन में किया जाएगा। पुल के दोनों ओर राहगीरों के लिए डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा। इससे पैदल चलने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। पुल को छह माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सुधार होने की उम्मीद है। वर्तमान में वाहनों की आवाजाही के लिए रामपुर खड्ड में वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है।लोक निर्माण विभाग के एसडीओ संजीव कुमार ने बताया कि रामपुर पुल के स्पैन को तोड़ने के बाद नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नए पुल का निर्माण तय समय अवधि के भीतर कर दिया जाएगा।