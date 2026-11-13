Una News: लंबित मांगों को लेकर एमसी पार्क में गरजे पेंशनर्स

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पेंशनरों ने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन के बाद भी कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का बकाया नहीं मिला है। इसके अलावा 18 प्रतिशत डीए में से केवल पांच प्रतिशत का भुगतान हुआ है, जबकि 13 प्रतिशत अभी लंबित है। डीए एरियर की 206 महीने की राशि भी जारी नहीं की गई है।समिति ने एचआरटीसी पेंशनरों को पांच प्रतिशत डीए का लाभ देने सहित 17 सूत्री मांगपत्र पर कार्रवाई करने की मांग की। ऊना जिला अध्यक्ष एवं समिति के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरमेश सिंह राणा ने कहा कि पेंशनरों की मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाकर लंबित वित्तीय लाभ जारी करने चाहिए। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर सिटी यूनिट संयोजक मेहर सिंह चंदेल, राम स्वरूप शर्मा, बेनी चंद राणा, जिला महासचिव प्रेम लाल शर्मा, सुभाष चंद राणा सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।