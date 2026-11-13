Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Pensioners raise their voices at MC Park over pending demands

Una News: लंबित मांगों को लेकर एमसी पार्क में गरजे पेंशनर्स

Fri, 13 Nov 2026 01:02 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 13 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Pensioners raise their voices at MC Park over pending demands
ऊना। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वीरवार को पेंशनरों ने एमसी पार्क ऊना में धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभ और अन्य मांगें पूरी करने की मांग उठाई। समिति ने 17 नवंबर तक रोजाना प्रदर्शन करने और 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया।
विज्ञापन

पेंशनरों ने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन के बाद भी कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का बकाया नहीं मिला है। इसके अलावा 18 प्रतिशत डीए में से केवल पांच प्रतिशत का भुगतान हुआ है, जबकि 13 प्रतिशत अभी लंबित है। डीए एरियर की 206 महीने की राशि भी जारी नहीं की गई है।
विज्ञापन

समिति ने एचआरटीसी पेंशनरों को पांच प्रतिशत डीए का लाभ देने सहित 17 सूत्री मांगपत्र पर कार्रवाई करने की मांग की। ऊना जिला अध्यक्ष एवं समिति के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरमेश सिंह राणा ने कहा कि पेंशनरों की मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाकर लंबित वित्तीय लाभ जारी करने चाहिए। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर सिटी यूनिट संयोजक मेहर सिंह चंदेल, राम स्वरूप शर्मा, बेनी चंद राणा, जिला महासचिव प्रेम लाल शर्मा, सुभाष चंद राणा सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed