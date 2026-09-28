Una News: 10.4 एमएम बारिश से सुहावना हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 28 Sep 2026 10:44 PM IST
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ऊना। जिले में सोमवार को हुई 10.4 एमएम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई। इससे पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से लोगों को काफी राहत मिली। बारिश के बाद शहर में मौसम सुहावना बना रहा और लोगों ने ठंडे मौसम का आनंद लिया।
सोमवार को ऊना का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बाजारों में भी बारिश का असर देखने को मिला और सामान्य दिनों की अपेक्षा आवाजाही कुछ कम रही। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों और बागवानों के लिए भी मौसम में बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बारिश के बाद खेतों और आसपास के इलाकों में नमी बढ़ी है। मौसम के सुहावना होने से शाम के समय लोगों की आवाजाही भी बढ़ी। आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव रहने की संभावना के चलते लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा।
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सोमवार को ऊना का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बाजारों में भी बारिश का असर देखने को मिला और सामान्य दिनों की अपेक्षा आवाजाही कुछ कम रही। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों और बागवानों के लिए भी मौसम में बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बारिश के बाद खेतों और आसपास के इलाकों में नमी बढ़ी है। मौसम के सुहावना होने से शाम के समय लोगों की आवाजाही भी बढ़ी। आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव रहने की संभावना के चलते लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा।
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