Una News: छह माह से वेतन का इंतजार, 76 ग्राम रोजगार सेवक परेशान

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कर्मचारियों का कहना है कि नियमित सेवाएं देने के बावजूद वेतन लंबित होने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। ग्राम रोजगार सेवक अजय कुमार, अरविंद कुमार, सुरेश कुमार, करनैल सिंह, रजत कुमार और मीना देवी सहित अन्य ने बताया कि कई बार समस्या विभागीय अधिकारियों और सरकार के समक्ष उठाई गई लेकिन समाधान नहीं हुआ।रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। मनरेगा व्यवस्था में बदलाव और नई योजना लागू होने के बाद से वेतन भुगतान प्रभावित हुआ है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेशभर में करीब 1,130 ग्राम रोजगार सेवक वेतन भुगतान की समस्या से प्रभावित बताए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने लंबित वेतन जल्द जारी करने की मांग की है।उधर, जिला पंचायत अधिकारी सरबन कुमार ने बताया कि वेतन भुगतान की समस्या प्रदेश स्तर पर है। जिले के लिए राशि जारी होते ही कर्मचारियों के खातों में वेतन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।