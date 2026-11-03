फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Villagers troubled by mining activities and the movement of overloaded tipper trucks

Una News: खनन और ओवरलोड टिप्परों की आवाजाही से ग्रामीण परेशान

Tue, 03 Nov 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 03 Nov 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Villagers troubled by mining activities and the movement of overloaded tipper trucks
नंदपुर (ऊना)। स्वां नदी में कथित खनन और ओवरलोड टिपरों की आवाजाही से परेशान चुरूडू गांव के लोगों ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया है। स्थानीय निवासी स्वर्ण सिंह ने क्रशर संचालकों और प्रशासन को दोटूक चेतावनी देते हुए कहा कि गांव से अब ओवरलोड टिपरों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अंडरलोड वाहनों की आवाजाही का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों ने इस मामले में क्रशर संचालकों को नोटिस जारी कर पंचायत में तलब करने की तैयारी की है। ग्रामीणों में विवेक कुमार, प्रवीण, गोपाल, विजय कुमार, अजय, रजत कुमार का कहना है कि ओवरलोड टिपरों की लगातार आवाजाही से गांव की छोटी सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सुबह के समय लगने वाले जाम में स्कूल बसें और बच्चे फंस जाते हैं। टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल घरों तक पहुंच रही है। स्वर्ण सिंह बंटू ने बताया कि इस समस्या को स्थानीय विधायक और पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी मामला उठाया जा चुका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि टिपरों की आवाजाही के लिए समय निर्धारित किया जाए ताकि स्कूली बच्चों और आम लोगों को परेशानी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed