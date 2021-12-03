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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Verification of certificates for 40 selected JBT candidates will take place on October 23.

Una News: 23 अक्तूबर को होगा जेबीटी के 40 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन

Tue, 13 Oct 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 13 Oct 2026 12:51 AM IST
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Verification of certificates for 40 selected JBT candidates will take place on October 23.
ऊना। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा जिला ऊना के जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) के चयनित 40 अभ्यर्थियों की सूची उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, ऊना के कार्यालय में प्राप्त हुई है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन 23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना के कार्यालय में किया जाएगा। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमलाल धीमान ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने मूल प्रमाणपत्रों की एक सत्यापित प्रति सहित उपस्थित होने का आग्रह किया है।
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सोमलाल ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची और बायोडाटा फॉर्म उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ddeuuna.in पर उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे सत्यापन से पहले सूची एवं बायोडाटा फॉर्म का अवलोकन कर लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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