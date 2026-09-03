Una News: भदसाली में अंडर-19 लड़कों की खेल प्रतियोगिता का आगाज

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पंडोगा (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भदसाली में अंडर-19 लड़कों की हरोली खंड स्तरीय तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हरोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में हरोली के विभिन्न स्कूलों से करीब 270 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान बैडमिंटन, वॉलीबाल, खो-खो, कुश्ती, शतरंज सहित छह खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए 30 प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा एवं पीटीआई की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यातिथि ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन में रहने और मोबाइल फोन की लत से दूर रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों के लिए 11 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा भी की।