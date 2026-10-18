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Una News: चिंतपूर्णी मंदिर में गुम हुए दो आईफोन लौटाए

Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
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Two lost iPhones returned at Chintpurni Temple
भरवाईं (ऊना)। शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में होमगार्ड इंचार्ज जगीरी लाल ने तत्परता दिखाते हुए दो महिला श्रद्धालुओं के गुम हुए आईफोन ढूंढकर उन्हें लौटा दिए। जालंधर निवासी शीला का आईफोन दो दिन पहले, जबकि होशियारपुर निवासी सुरेंद्र कौर का मोबाइल शनिवार सुबह मंदिर परिसर में गुम हो गया था। दोनों महिलाओं ने इसकी शिकायत होमगार्ड इंचार्ज से की। इसके बाद मोबाइल तलाश कर कंट्रोल रूम में दोनों महिलाओं को सुरक्षित सौंप दिए गए। मोबाइल वापस मिलने पर महिलाओं ने होमगार्ड जवानों का आभार जताया। नवरात्र के दौरान जगीरी लाल की ईमानदारी और मुस्तैदी की सराहना हो रही है।
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