Una News: नशा मुक्ति केंद्र से तीन मरीज भागे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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नशा मुक्ति केंद्र से तीन मरीजों के एक साथ बाहर निकल जाने से केंद्र की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे केंद्रों में भर्ती मरीजों की लगातार निगरानी की व्यवस्था रहती है लेकिन तीन लोगों के एक साथ परिसर से निकल जाने से प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मरीज किस रास्ते से केंद्र से बाहर निकले और उस समय उनकी निगरानी के लिए कौन कर्मचारी तैनात था।सदर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। पुलिस फुटेज के आधार पर तीनों के बाहर निकलने के समय और दिशा की जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों से भी घटना को लेकर पूछताछ की गई है।केंद्र प्रबंधन से मांगी जानकारीपुलिस जांच में यह भी देखा जा रहा है कि तीनों मरीज केंद्र में कब से भर्ती थे और उनके भागने से पहले किसी तरह की गतिविधि सामने आई थी या नहीं। साथ ही केंद्र में मरीजों की निगरानी और सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि तीनों मरीजों के संभावित ठिकानों और संपर्कों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उनके परिजनों से संपर्क कर संभावित स्थानों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।