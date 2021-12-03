Una News: दियोली शिव मंदिर में चोरी, गल्ला और घंटियां ले उड़े चोर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाने के साथ ही चोरी की वारदात से जुड़े संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना में एक से अधिक लोग शामिल थे या नहीं।ग्रामीणों का कहना है कि दियोली और आसपास के क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में धार्मिक स्थल में चोरी की घटना ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने तथा पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की है।ग्रामीणों ने एक स्थानीय युवक पर संदेह भी जताया है, जिसके नशे का आदी होने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। हालांकि, मंदिर में हुई चोरी में उक्त युवक की संलिप्तता की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस से मंदिर चोरी मामले का जल्द खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धार्मिक स्थल को निशाना बनाए जाने की घटना से लोगों में खासा रोष है।