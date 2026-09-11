फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   The Gondpur-Behli to Bathu-Gurpalah road will be improved.

Una News: गोंदपुर-बेहली से बाथू-गुरपलाह मार्ग संवरेगा

Fri, 11 Sep 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 11 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
The Gondpur-Behli to Bathu-Gurpalah road will be improved.
टाहलीवाल (ऊना)। क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गोंदपुर-बेहली से बाथू-गुरपलाह तक सड़क के सुधार एवं चौड़ीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। करीब 11.77 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में सड़क के साथ गोंदपुर जयचंद खड्ड पर पुल का निर्माण भी शामिल है।
विज्ञापन

सरकारी जानकारी में भी इस सड़क के चौड़ीकरण-सुधारीकरण और गोंदपुर जयचंद खड्ड पर पुल निर्माण के लिए 11.77 करोड़ रुपये का उल्लेख है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के दौरान मार्ग के दोनों ओर मजबूत डंगे लगाए जा रहे हैं, ताकि सड़क को मजबूती मिलने के साथ बारिश और पानी के बहाव से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। मौजूदा समय में सड़क पर बेस तैयार करने और अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं।
विज्ञापन

मौके की तस्वीर में सड़क पर गिट्टी बिछाने का कार्य साफ दिखाई दे रहा है। पीबडब्ल्यूडी के अधिकारी गुलशन कुमार ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जल्द ही गुरपलाह से गोंदपुर-बेहली तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत सड़क को मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ डंगे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा गोंदपुर जयचंद खड्ड पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे बरसात के दौरान लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। गुलशन कुमार ने बताया कि बाथड़ी से हरोली तक सड़क के लिए भी टेंडर प्रक्रिया की जा चुकी है और डंगे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद सड़क के अन्य निर्माण कार्य को भी गति दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सड़क भी जल्द बनकर तैयार होगी।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि गोंदपुर-बेहली, बाथू और गुरपलाह क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इन सड़कों पर रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क के चौड़ीकरण और पुल निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और इसे निर्धारित समय में पूरा करने की मांग की है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि लंबे समय से अपेक्षित इन सड़कों का निर्माण कब तक पूरा होकर उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed