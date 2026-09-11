Una News: गोंदपुर-बेहली से बाथू-गुरपलाह मार्ग संवरेगा

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सरकारी जानकारी में भी इस सड़क के चौड़ीकरण-सुधारीकरण और गोंदपुर जयचंद खड्ड पर पुल निर्माण के लिए 11.77 करोड़ रुपये का उल्लेख है।लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के दौरान मार्ग के दोनों ओर मजबूत डंगे लगाए जा रहे हैं, ताकि सड़क को मजबूती मिलने के साथ बारिश और पानी के बहाव से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। मौजूदा समय में सड़क पर बेस तैयार करने और अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं।मौके की तस्वीर में सड़क पर गिट्टी बिछाने का कार्य साफ दिखाई दे रहा है। पीबडब्ल्यूडी के अधिकारी गुलशन कुमार ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जल्द ही गुरपलाह से गोंदपुर-बेहली तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी।उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत सड़क को मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ डंगे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा गोंदपुर जयचंद खड्ड पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे बरसात के दौरान लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। गुलशन कुमार ने बताया कि बाथड़ी से हरोली तक सड़क के लिए भी टेंडर प्रक्रिया की जा चुकी है और डंगे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद सड़क के अन्य निर्माण कार्य को भी गति दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सड़क भी जल्द बनकर तैयार होगी।क्षेत्रवासियों का कहना है कि गोंदपुर-बेहली, बाथू और गुरपलाह क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इन सड़कों पर रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क के चौड़ीकरण और पुल निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और इसे निर्धारित समय में पूरा करने की मांग की है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि लंबे समय से अपेक्षित इन सड़कों का निर्माण कब तक पूरा होकर उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाता है।