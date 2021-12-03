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Una News: अपर बसाल के प्रधान के घर में घुसे संदिग्ध लोग

Wed, 07 Oct 2026 12:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 07 Oct 2026 12:54 AM IST
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Suspicious individuals entered the house of the Upper Basal village head.
ऊना। जिले में अवैध खनन और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना ग्राम पंचायत अपर बसाल के प्रधान अमरीक सिंह को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। प्रधान ने आरोप लगाया है कि 2 अक्तूबर की रात कुछ संदिग्ध लोग बिना नंबर और काले शीशों वाली कार में उनके घर पहुंचे और परिवार के सोने के दौरान घर की दूसरी मंजिल तक जा पहुंचे। संदिग्धों ने मोबाइल की रोशनी से उनकी पहचान करने का प्रयास किया। परिवार के सदस्यों के जागने पर आरोपी दूसरे रास्ते से नीचे उतरकर मौके से भाग गए। घटना के बाद प्रधान ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब ग्रामीणों के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा से मुलाकात की है। प्रधान का कहना है कि वह पंचायत क्षेत्र में अवैध शराब और अवैध खनन के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाने की आशंका है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से परिवार की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि पंचायत प्रधान और प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत दी है। पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।
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