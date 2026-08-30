Una News: पांच जोन में 3 से 5 सितंबर तक होंगे खेल मुकाबले

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प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन के लिए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना की ओर से शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है।अंब जोन की प्रतियोगिता दियाड़ा, बंगाणा की मंदली, गगरेट की बढेड़ा राजपूतां, हरोली की कांगड़ और ऊना जोन की प्रतियोगिता बहडाला स्कूल में होगी। संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आयोजन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।प्रत्येक जोन में समन्वयक, सहायक समन्वयक, परेड कमांडर, कन्वीनर समेत अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जन्मतिथि एक जनवरी 2013 के बाद की होनी चाहिए।खिलाड़ियों को पूर्व कक्षा प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, फॉर्म नंबर पांच और नया पात्रता फॉर्म साथ लाना होगा। खिलाड़ियों का फोटो प्रतियोगिता के दौरान संबंधित जोन में लिया जाएगा। सभी अधिकारियों को प्रतियोगिता शुरू होने से एक दिन पहले आयोजन स्थल पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।शतरंज की टीमों को दो शतरंज बोर्ड और दो शतरंज घड़ियां साथ लानी होंगी। वहीं, अधिकारियों को प्रतियोगिता के दौरान नेवी ब्लू टी-शर्ट और ब्लैक या ब्लू पैंट पहनने के निर्देश दिए गए हैं।उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल तक्खी ने बताया कि खेलों के सुचारु आयोजन के लिए आयोजक स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। खेल मैदानों की स्थिति, विद्यार्थियों के रहने और खानपान में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।