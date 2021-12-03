Una News: त्यूड़ी की पलक का मुंबई शैक्षणिक भ्रमण के लिए चयन

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विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नए अनुभवों से जोड़ना और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। मुंबई के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान पलक को विज्ञान से जुड़ी नई जानकारियां हासिल करने और अपनी समझ को व्यापक बनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानाचार्य ने कहा कि पलक की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। इससे बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करने और अपनी प्रतिभा निखारने की प्रेरणा मिलेगी।

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नारी (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्यूड़ी की दसवीं कक्षा की छात्रा पलक विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए मुंबई जाएगी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत राज्य स्तर पर विज्ञान में सर्वोत्तम प्रदर्शन के आधार पर पलक का चयन किया गया है। उसकी इस उपलब्धि से अभिभावकों और विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है।