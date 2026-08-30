Una News: वैशाली मौत मामले में एक माह बाद भी रिपोर्ट का इंतजार

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पुलिस की ओर से आरएफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में वैशाली के परिजनों के साथ क्षेत्रवासियों की निगाहें अब पुलिस जांच और रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि वैशाली 19 जुलाई को अपने घर से लापता हुई थी। करीब तीन दिन बाद 22 जुलाई को उसका शव घर के समीप जंगल में संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था।घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर वैशाली के साथ ऐसा क्या हुआ और किन परिस्थितियों में उसकी जान चली गई। पुलिस द्वारा उसके मोबाइल फोन की जांच और सीडीआर समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।आरएफएसएल रिपोर्ट को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वैशाली अब इस दुनिया में नहीं लेकिन उसके परिवार के मन में कई अनुत्तरित सवाल आज भी जीवित हैं।परिवार ने वैशाली के विवाह को लेकर परिवार और उसके अपने लोगों ने कई सपने संजोए थे।