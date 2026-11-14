Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Regular diabetes screening is essential after the age of 30: Dr. Pradeep

30 वर्ष आयु के बाद मधुमेह की नियमित जांच जरूरी : डॉ. प्रदीप

Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Regular diabetes screening is essential after the age of 30: Dr. Pradeep
पंडोगा (ऊना)। स्वास्थ्य खंड हरोली और सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की ओर से विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर पंजावर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 60 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, इनमें से 45 लोगों के मधुमेह सहित अन्य लैब टेस्ट निशुल्क किए गए। मरीजों को मौके पर दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही टीबी मुक्त अभियान के तहत एक्स-रे सुविधा भी प्रदान की गई। इस मौके पर डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण मधुमेह अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। शुरुआती दौर में लक्षण सामने नहीं आने के कारण यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में 30 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से मधुमेह की जांच करवाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से नियमित व्यायाम करने, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने, मोटे अनाज और हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करने तथा अत्यधिक मीठे और पैकेट वाले पेय पदार्थों से परहेज करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed