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नेपाल आपदा में संपर्क से बाहर ऊना के लोगों की जानकारी दें : जतिन लाल

Thu, 27 Aug 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 27 Aug 2026 11:43 PM IST
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Provide information about people from Una who are out of contact following the disaster in Nepal: Jatin Lal
ऊना। नेपाल में हुई प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में जिला प्रशासन ने ऊना जिले से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, जो घटना के समय नेपाल में मौजूद थे और जिनसे अभी तक उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पाया है। उपायुक्त जतिन लाल ने लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई परिजन, रिश्तेदार अथवा परिचित नेपाल में उक्त घटना के दौरान मौजूद था और वर्तमान में उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उसके नाम, मोबाइल नंबर, नेपाल में ठहरने का स्थान तथा अन्य उपलब्ध जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि प्राप्त जानकारी को संबंधित स्तर पर साझा कर आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा प्रभावित लोगों और उनके परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि संबंधित व्यक्ति के बारे में सही एवं सत्यापित जानकारी ही जिला प्रशासन के साथ साझा करें।
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इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना के दूरभाष नंबर 94594-57476, हेल्पलाइन नंबर 1077 तथा ई-मेल ddmauna@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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