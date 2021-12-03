Una News: पेंशनरों के वित्तीय लाभ के भुगतान में देरी पर भड़का संगठन

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संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वित्तीय लाभ समय पर मिलना चाहिए लेकिन विभागीय स्तर पर भुगतान में देरी की जा रही है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष है।बैठक में कहा गया कि सरकार की ओर से उन कर्मचारियों को भी लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे, जिन्होंने 20 वर्ष तक एक ही पद पर सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद संबंधित आदेशों को लागू करने में विभागों की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि आदेश जारी होने के बावजूद कई मामलों में पेंशनरों को अभी तक लाभ नहीं मिला है।संगठन ने सरकार और विभागीय अधिकारियों से मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी लंबित वित्तीय लाभों का एकमुश्त भुगतान किया जाए। बैठक में चमनजीत उपाध्यक्ष, महासचिव सतपाल शर्मा, उपप्रधान विजय कुमार,कशमीर सिंह, तेलू राम, सरवण सिंह, ज्ञान चंद सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।