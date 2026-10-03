Una News: जमीन की फोटो खींचने गए नाबालिग से मारपीट, तीन पर एफआईआर

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पुलिस को दी शिकायत में संघनेई निवासी हिमांशु ने बताया कि वह दो अक्तूबर को घर पर था। इसी दौरान उसके चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी विवादित भूमि पर केवल कुमार और उसका बेटा कटाई कर रहे हैं। चाचा ने उसे मौके पर जाकर वीडियो कॉल या फोटो भेजने को कहा।शिकायतकर्ता के अनुसार वह मुख्य सड़क के किनारे स्थित उक्त भूमि पर पहुंचा और मोबाइल से फोटो खींचने के बाद वापस घर लौट रहा था। आरोप है कि इसी दौरान केवल कुमार, रोहित कुमार और अशोक कुमार ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ-मुक्कों व डंडे से उसके साथ मारपीट की।पुलिस ने शिकायत के आधार पर केवल कुमार, रोहित कुमार और अशोक कुमार निवासी संघनेई के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।