फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Jewelry trader assaulted in Una market; FIR registered.

Una News: ऊना बाजार में आभूषण कारोबारी से मारपीट, एफआईआर दर्ज

Sat, 29 Aug 2026 12:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 29 Aug 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Jewelry trader assaulted in Una market; FIR registered.
ऊना। शिव मंदिर पुलवाला बाजार के पास वीरवार को एक आभूषण कारोबारी के साथ मारपीट करने और उसके पास मौजूद चांदी से भरा थैला लेकर भागने का मामला सामने आया है।
विज्ञापन

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में नीलाघाट निवासी 60 वर्षीय कृष्ण किशोर ने बताया कि वह पोस्ट ऑफिस के सामने आभूषणों की दुकान करता है।
विज्ञापन

वीरवार दोपहर करीब पौने दो बजे वह अपने घर से अकेला दुकान की ओर जा रहा था। रास्ते में टी-पॉइंट के पास आरोपी अशविन्द्र चड्डा बुलेट बाइक पर आया और उसे घूरने लगा। शिकायतकर्ता के अनुसार पुलवाला बाजार में शिव मंदिर के पास पहुंचने पर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद आरोपी ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी में हाथ में पहना लोहे का कड़ा निकालकर भी हमला किया।
कृष्ण किशोर ने बताया कि मारपीट में उसके सिर, मुंह, माथे और दोनों कोहनियों पर चोटें आईं और नाक व मुंह से खून निकलने लगा। इसी दौरान आरोपी उसका मौजूद कपड़े का थैला लेकर भाग गया। शिकायतकर्ता के अनुसार थैले में करीब 600 ग्राम चांदी, एक थर्मस बोतल और स्टील का गिलास था। जाते समय आरोपी कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकियां भी देता रहा।
इसके बाद आसपास मौजूद लोग उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed