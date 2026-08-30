Una News: सत्य, अनुशासन व परिश्रम को अपनाने के लिए किया प्रेरित

विज्ञापन

गगरेट (ऊना)। डीएवी पब्लिक स्कूल अंबोटा में सात दिवसीय चतुर्वेद शतकम् परायण यज्ञ का शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ समापन हुआ। प्रधानाचार्य नमित शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर शुरू हुए यज्ञ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों का सामूहिक उच्चारण किया गया। चारों वेदों की 100-100 आहुतियां विधिपूर्वक यज्ञाग्नि में समर्पित की गईं। प्रधानाचार्य ने कहा कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन में श्रेष्ठ विचारों को प्रज्वलित करने और नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का संकल्प है। उन्होंने विद्यार्थियों को सत्य, अनुशासन, परिश्रम, सेवा, स्वाध्याय और सकारात्मक चिंतन को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। यज्ञ के समापन के साथ विद्यालय में खेल दिवस भी मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने वॉलीबाल, कबड्डी, शतरंज, हाई जंप सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया।