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Una News: अगस्त में 2,115 लोगों के स्वास्थ्य की जांच

Mon, 31 Aug 2026 11:18 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 31 Aug 2026 11:18 AM IST
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Health check-ups for 2,115 people in August
पंडोगा (ऊना)। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा हरोली की टीम ने अगस्त में विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाईं हैं। इस दौरान 25 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें कुल 2,115 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 1,236 लोगों के विभिन्न टेस्ट किए गए। चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ बीमारियों से बचाव, उनके लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार करवाने के प्रति जागरूक किया। इन शिविरों का 956 पुरुषों और 1,159 महिलाओं ने लाभ उठाया। सेवा टीम के डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि शिविरों के आयोजन में उनके साथ रुचि, मनीष और निहाल सिंह ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। वहीं, शिविरों को सफल बनाने में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। संवाद
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