Una News: वॉलीबाल में हरोली स्कूल ने नंगल कलां को हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल में हरोली ब्लॉक से हरोली स्कूल की टीम ने नंगल कलां की टीम को पराजित किया। ऊना ब्लॉक में कुठारकलां की टीम ने जाखेड़ा और अजौली की टीम ने रॉकफोर्ड की टीम को हराकर अगले दौर में जगह बनाई।कबड्डी के हरोली ब्लॉक के मुकाबलों में बीटन की टीम ने दुलेहड़ को, जबकि गोंदपुर जयचंद की टीम ने गुरपलाह की टीम को हराया। बैडमिंटन में ईसपुर की टीम ने पोलियां बीत को तथा पालकवाह की टीम ने पूवोवाल की टीम को पराजित किया।तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में ऊना-हरोली जोन के विभिन्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की 29 टीमों की खिलाड़ी छात्राएं अलग-अलग खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विद्यालय परिसर में खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।प्रतियोगिता का शुभारंभ पर उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग सोमलाल धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खिलाड़ी छात्राओं ने मार्च पास्ट के माध्यम से अनुशासन, एकता और खेल भावना का परिचय दिया।सोमलाल धीमान ने खिलाड़ी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने या प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने तक सीमित नहीं हैं।विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. स्नेह लता ने मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विद्यालय छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों को भी विशेष महत्व देता है। उन्होंने सभी खिलाड़ी छात्राओं से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया।